Семья полицейского, накрывшего банду воров во Внуково, задолжала 1 млн адвокату
Ранее Лайф сообщал, что Владимира Миняева приговорили к трём годам лишения свободы.
Омбудсмен Татьяна Москалькова занялась делом "внуковского" полицейского Владимира Миняева, который раскрыл, что в аэропорту Внуково орудовала банда воров. Злоумышленники совершили многомиллионные кражи из багажа пассажиров, сообщает Mash.
Как сообщается, жена правоохранителя, Анастасия, и двое маленьких детей живут в ветхом доме у железной дороги в Новой Москве. Дом признан аварийным, а до ближайших зданий идти три километра.
Анастасия Миняева устроилась на две работы, чтобы прокормить семью и оплатить адвоката, которому уже задолжали, по её словам, миллион рублей.
— Вове предлагали 8 миллионов за молчание, но он отказался, — уверяет Анастасия.
Как отмечается, за это оперативник должен был закрывать глаза на систематические кражи из багажа. Дело в том, что Миняев раскрыл целую схему хищения, в которую были замешаны грузчики, охранники и полицейские Внуково.
В результате краж пострадали 200 пассажиров. Задержали 50 грузчиков. После одной из операций на Миняева завели дело за грубое обращение с двумя фигурантами. Он был отстранён от работы.
Подозреваемых в воровстве Владимира Склянного и Алексей Буракова отпустили под подписку о невыезде. Вскоре после этого они пришли со справками о побоях. Они получили условные сроки. Миняева же приговорили к трём годам лишения свободы.