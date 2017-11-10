Семья полицейского, накрывшего банду воров во Внуково, задолжала 1 млн адвокату

Ранее Лайф сообщал, что Владимира Миняева приговорили к трём годам лишения свободы.

Омбудсмен Татьяна Москалькова занялась делом "внуковского" полицейского Владимира Миняева, который раскрыл, что в аэропорту Внуково орудовала банда воров. Злоумышленники совершили многомиллионные кражи из багажа пассажиров, сообщает Mash.

Как сообщается, жена правоохранителя, Анастасия, и двое маленьких детей живут в ветхом доме у железной дороги в Новой Москве. Дом признан аварийным, а до ближайших зданий идти три километра.

Анастасия Миняева устроилась на две работы, чтобы прокормить семью и оплатить адвоката, которому уже задолжали, по её словам, миллион рублей.

— Вове предлагали 8 миллионов за молчание, но он отказался, — уверяет Анастасия.

Как отмечается, за это оперативник должен был закрывать глаза на систематические кражи из багажа. Дело в том, что Миняев раскрыл целую схему хищения, в которую были замешаны грузчики, охранники и полицейские Внуково.

В результате краж пострадали 200 пассажиров. Задержали 50 грузчиков. После одной из операций на Миняева завели дело за грубое обращение с двумя фигурантами. Он был отстранён от работы.