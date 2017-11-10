Трамп не приехал на мероприятие лидеров АТЭС, где мог встретиться с Путиным

На мероприятии от американской стороны присутствует торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

Президент США Дональд Трамп пропустил встречу лидеров стран АТЭС с членами Делового консультативного совета, где мог пообщаться с российским лидером Владимиром Путиным, сообщают РИА "Новости". Как отмечается, на мероприятии Соединённые Штаты представляет Роберт Лайтхайзер.

Встреча лидеров АТЭС с членами Делового консультативного совета началась в отеле "Фурама". Это первое официальное мероприятие саммита.