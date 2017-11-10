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Регион
Опубликовано 10 ноября 2017, 13:21

Трамп не приехал на мероприятие лидеров АТЭС, где мог встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп. Фото: &copy; REUTERS / Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп. Фото: © REUTERS / Jonathan Ernst

На мероприятии от американской стороны присутствует торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

Президент США Дональд Трамп пропустил встречу лидеров стран АТЭС с членами Делового консультативного совета, где мог пообщаться с российским лидером Владимиром Путиным, сообщают РИА "Новости". Как отмечается, на мероприятии Соединённые Штаты представляет Роберт Лайтхайзер.

Встреча лидеров АТЭС с членами Делового консультативного совета началась в отеле "Фурама". Это первое официальное мероприятие саммита.

Ранее отмечалось, что российская сторона продолжает работать над организацией встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на саммите АТЭС во Вьетнаме. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что заявления поступают противоречивые.

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Арина Демидова
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