Трамп не приехал на мероприятие лидеров АТЭС, где мог встретиться с Путиным
Президент США Дональд Трамп. Фото: © REUTERS / Jonathan Ernst
На мероприятии от американской стороны присутствует торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.
Президент США Дональд Трамп пропустил встречу лидеров стран АТЭС с членами Делового консультативного совета, где мог пообщаться с российским лидером Владимиром Путиным, сообщают РИА "Новости". Как отмечается, на мероприятии Соединённые Штаты представляет Роберт Лайтхайзер.
Встреча лидеров АТЭС с членами Делового консультативного совета началась в отеле "Фурама". Это первое официальное мероприятие саммита.
Ранее отмечалось, что российская сторона продолжает работать над организацией встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на саммите АТЭС во Вьетнаме. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что заявления поступают противоречивые.