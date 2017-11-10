Абэ рассказал о желании "продвинуть работу" по заключению мирного договора с РФ
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
Японский премьер рассказал об идущей полным ходом подготовке к перекрёстному году Москвы и Токио.
В ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что хотел бы "продвинуть работу", направленную на заключение мирного договора с Москвой.
На встрече во вьетнамском городе Дананге в рамках саммита АТЭС премьер-министр Японии напомнил Путину о недавно состоявшейся первой авиапоездке японцев на Курилы. Этот визит был организован для посещения могил родных. Также Абэ напомнил об осмотре мест для общей хоздеятельности на четырёх островах.
— Учитывая результаты этих мероприятий, я бы хотел прочно продвинуть нашу направленную на мирный договор работу в дальнейшем, — заявил Абэ.
Также он рассказал об идущей полным ходом подготовке к перекрёстному году России и Японии. По словам Абэ, этот год должен будет укрепить взаимопонимание между народами.
На Восточном экономическом форуме, который состоялся во Владивостоке в сентябре, Абэ заявил о согласии с Путиным в том, что мирный договор между государствами должен быть подписан именно ими.