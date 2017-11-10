Лавров направил к "чинушам" из США за комментарием по встрече Путина и Трампа

Ранее пресс-секретарь Белого дома заявила, что главы государств могут обменяться мнениями в кулуарах форума АТЭС.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посоветовал обращаться к американской стороне за разъяснениями касаемо заявлений из Вашингтона о том, что в рамках саммита АТЭС не состоится встреча президентов России и США.

— Обращайтесь к американцам. Мы слышали заявление Трампа, что он хочет встретиться с Путиным, — отметил глава МИД в эфире телеканала "Россия 24". — Что на это говорят остальные его чинуши, я не знаю, спрашивайте у них.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что встреча Путина и Трампа не сможет состояться из-за проблем с рабочим графиком американского лидера. Впрочем, Сандерс не исключила, что главы государств могут обменяться мнениями в кулуарах форума и переговорить "на ногах".