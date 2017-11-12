7 самых "гарачых" инстаграмерш Беларуси
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Сложно было сделать выбор, но мы всё-таки определили самых ярких представительниц белорусского "Инстаграма" на основе данных об их подписчиках.
Лиза Мартынчик, 274 тыс. подписчиков
Лиза стала известна благодаря необычной форме бровей. Девушка сотрудничает с двумя модельными агентствами: Сергея Нагорного и Al Models New York.
Алеся Асташевич, 396 тыс. подписчиков
Алеся Асташевич стала популярной благодаря фото вместе с главой государства на обложке школьного букваря. Алеся живёт в Москве со своим мужем.
Валери Вивьер, 437 тыс. подписчиков
For Marlboro campaign By @Alex_volot . Make up @zayana_baker Are u smoke or no? Better have girl with , than with cigarettes I think! I smoke very rare, it's really not good for skin and health.. (tag 2 male friends who don't smoke ❌) . #london #paris #milano #dubai #cigarette #topmodel #actress #valerievivier #fashionaddict #fashionlook #fashionstyle #friendsforever #foreveryoung #cool #photoshoot #brunette
I wonder if I've been changed in the night. Let me think. Was I the same when I got up this #morning? I almost think I can remember #feeling a little different. But if I'm not the same, the next question is 'Who in the world am I?' Ah, that's the great puzzle!.. . . #topmodel #actress #valerievivier #blackstyle #lengerie #bra #goodnight #london #bedtime #modellife
Валери — участница конкурса "Топ-модель мира — 2015". Девушка встречается с белорусским певцом и ведущим Германом Титовым.
Екатерина Коба, 484 тыс. подписчиков
Екатерина Коба — белорусская фотомодель, телеведущая канала СТВ. Зарубежные пользователи "Инстаграма" называют Катю "белорусской Барби".
Юля Годунова, 439 тыс. подписчиков
Юля Годунова имеет свой YouTube-канал с 370 тыс. подписчиков. Девушка рассказывает о своей жизни, проводит различные челенджи и делится своими покупками с фанатами.
Оксана Невесёлая, 726 тыс. подписчиков
Оксана Невесёлая стала популярной в "Инстаграме" случайно. Издание Daily Mail в статье о сексуальной белорусской учительнице случайно указало профиль Оксаны. Это значительно повысило популярность её аккаунта, сейчас она вторая по популярности в белорусском сегменте "Инстаграм".
Даша Март, 1,3 млн подписчиков
Даша Март — фотограф и жена хоккеиста минского клуба «Юность» Александра Бородули. Она — самая популярная инстаграмерша в Белоруссии. Даша делится со своими подписчиками эротическими и интимными фото.