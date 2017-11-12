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Регион
Опубликовано 12 ноября 2017, 17:30

7 самых "гарачых" инстаграмерш Беларуси

Оглавление
Лиза Мартынчик, 274 тыс. подписчиков
Алеся Асташевич, 396 тыс. подписчиков
Валери Вивьер, 437 тыс. подписчиков
Екатерина Коба, 484 тыс. подписчиков
Юля Годунова, 439 тыс. подписчиков
Оксана Невесёлая, 726 тыс. подписчиков
Даша Март, 1,3 млн подписчиков

Сложно было сделать выбор, но мы всё-таки определили самых ярких представительниц белорусского "Инстаграма" на основе данных об их подписчиках.

Лиза Мартынчик, 274 тыс. подписчиков

Давай забудем все и улетим

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Лиза стала известна благодаря необычной форме бровей. Девушка сотрудничает с двумя модельными агентствами: Сергея Нагорного и Al Models New York.

Алеся Асташевич, 396 тыс. подписчиков

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☀️

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Алеся Асташевич стала популярной благодаря фото вместе с главой государства на обложке школьного букваря. Алеся живёт в Москве со своим мужем.

Валери Вивьер, 437 тыс. подписчиков

Валери — участница конкурса "Топ-модель мира — 2015". Девушка встречается с белорусским певцом и ведущим Германом Титовым.

Екатерина Коба, 484 тыс. подписчиков

Архивчик

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or

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Екатерина Коба — белорусская фотомодель, телеведущая канала СТВ. Зарубежные пользователи "Инстаграма" называют Катю "белорусской Барби".

Юля Годунова, 439 тыс. подписчиков

Юля Годунова имеет свой YouTube-канал с 370 тыс. подписчиков. Девушка рассказывает о своей жизни, проводит различные челенджи и делится своими покупками с фанатами.

Оксана Невесёлая, 726 тыс. подписчиков

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Good morning

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Оксана Невесёлая стала популярной в "Инстаграме" случайно. Издание Daily Mail в статье о сексуальной белорусской учительнице случайно указало профиль Оксаны. Это значительно повысило популярность её аккаунта, сейчас она вторая по популярности в белорусском сегменте "Инстаграм".

Даша Март, 1,3 млн подписчиков

Даша Март — фотограф и жена хоккеиста минского клуба «Юность» Александра Бородули. Она — самая популярная инстаграмерша в Белоруссии. Даша делится со своими подписчиками эротическими и интимными фото.

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Сакина Нуриева
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