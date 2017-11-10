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Регион
Опубликовано 10 ноября 2017, 15:29

В КПРФ предложили разорвать дипотношения с США и закрыть от них небо

Фото: &copy;РИА Новости/Максим Богодвид

Фото: ©РИА Новости/Максим Богодвид

Парламентарий порекомендовал заняться "своей мобилизационной экономикой" и сделать для этого ревизию всех российских финансов.

Депутат от КПРФ Николай Харитонов предложил разорвать дипломатические отношения с Соединёнными Штатами и закрыть небо для американских самолётов. По словам парламентария, США до предела накалили ситуацию по всем направлениям между странами.

— Мне кажется, предельно объективным было бы, если бы Госдума заявила или предложила бы руководству страны разорвать дипломатические отношения, закрыть небо для полёта того, что летает и улетает в США, — сказал парламентарий в ходе пятничного пленарного заседания.

Также депутат порекомендовал заняться "своей мобилизационной экономикой" и сделать для этого ревизию всех финансов страны.

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Аннa Харитонова
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