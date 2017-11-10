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Опубликовано 10 ноября 2017, 14:33

Авторы L.A. Noire показали VR-версию игры

Фото &copy; Team Bondi

Фото © Team Bondi

Разработчики планируют выпустить обновлённую версию игры уже в декабре этого года.

Rockstar Games показала обновлённую версию L.A. Noire. Игра получила поддержку виртуальной реальности.

В L.A. Noire: The VR Case Files будет семь адаптированных миссий из оригинала 2011 года. В игре можно будет водить авто, драться, проводить допросы, расследования и участвовать в перестрелках от первого лица.

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Разработчики показали VR-версию L.A. Noire

Фото © Team Bondi

Игра выйдет в декабре 2017 года.

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Сергей Сурепин
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