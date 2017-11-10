Авторы L.A. Noire показали VR-версию игры

Разработчики планируют выпустить обновлённую версию игры уже в декабре этого года.

В L.A. Noire: The VR Case Files будет семь адаптированных миссий из оригинала 2011 года. В игре можно будет водить авто, драться, проводить допросы, расследования и участвовать в перестрелках от первого лица.