Авторы Star Wars: Battlefront 2 рассказали о системе лутбоксов
Разработчики обновили систему, поэтому игрокам предстоит опасаться за свои кошельки.
Фото © EA Digital Illusions CE
Разработчики Star Wars: Battlefront 2 поделились информацией о том, как будет работать система лутбоксов. Платной внутриигровой валютой, которую нужно покупать за реальные деньги, оказались так называемые кристаллы.
Как работает система лутбоксов в релизной версии Star Wars: Battlefront 2
Фото © EA Digital Illusions CE
Пользователи смогут купить пять вариантов кристаллов от 500 до 120 тысяч. Цены — от 4,99 доллара до 99,99 доллара. В каждой коробке, которую вы покупаете в игре, будет находиться различный контент.
Star Wars: Battlefront 2 выйдет 17 ноября.