Авторы Star Wars: Battlefront 2 рассказали о системе лутбоксов

Разработчики Star Wars: Battlefront 2 поделились информацией о том, как будет работать система лутбоксов. Платной внутриигровой валютой, которую нужно покупать за реальные деньги, оказались так называемые кристаллы.

Пользователи смогут купить пять вариантов кристаллов от 500 до 120 тысяч. Цены — от 4,99 доллара до 99,99 доллара. В каждой коробке, которую вы покупаете в игре, будет находиться различный контент.