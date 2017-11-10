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Опубликовано 10 ноября 2017, 14:54

Авторы Star Wars: Battlefront 2 рассказали о системе лутбоксов

Разработчики обновили систему, поэтому игрокам предстоит опасаться за свои кошельки.

Фото &copy; EA Digital Illusions CE

Фото © EA Digital Illusions CE

Разработчики Star Wars: Battlefront 2 поделились информацией о том, как будет работать система лутбоксов. Платной внутриигровой валютой, которую нужно покупать за реальные деньги, оказались так называемые кристаллы.

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Как работает система лутбоксов в релизной версии Star Wars: Battlefront 2

Фото © EA Digital Illusions CE

Пользователи смогут купить пять вариантов кристаллов от 500 до 120 тысяч. Цены — от 4,99 доллара до 99,99 доллара. В каждой коробке, которую вы покупаете в игре, будет находиться различный контент.

Star Wars: Battlefront 2 выйдет 17 ноября.

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Сергей Сурепин
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