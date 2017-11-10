Альфа-тестирование Hunt: Showdown пройдёт зимой
Разработчики хотят провести тестирование и вывести игру в ранний доступ сервиса Steam.
Фото © Crytek
Crytek анонсировала альфа-тестирование Hunt: Showdown. Разработчики хотят провести тестирование зимой.
Альфа-тестирование онлайн-шутера Hunt: Showdown от Crytek начнётся зимой
Фото © Crytek
Команда будет постепенно привлекать новых пользователей. Разработчики считают, что такой подход позволит наладить связь с игровым сообществом.
Изначально игра появится в раннем доступе Steam. Дата выхода полной версии шутера пока не известна.