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Опубликовано 10 ноября 2017, 15:13

Альфа-тестирование Hunt: Showdown пройдёт зимой

Разработчики хотят провести тестирование и вывести игру в ранний доступ сервиса Steam.

Фото &copy;&nbsp;Crytek

Фото © Crytek

Crytek анонсировала альфа-тестирование Hunt: Showdown. Разработчики хотят провести тестирование зимой.

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Альфа-тестирование онлайн-шутера Hunt: Showdown от Crytek начнётся зимой

Фото © Crytek

Команда будет постепенно привлекать новых пользователей. Разработчики считают, что такой подход позволит наладить связь с игровым сообществом.

Изначально игра появится в раннем доступе Steam. Дата выхода полной версии шутера пока не известна.

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Сергей Сурепин
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