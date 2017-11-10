Electronic Arts купила авторов Titanfall
Фото © Respawn Entertainment
Популярный издатель игр потратил для заключения этой сделки 455 миллионов долларов.
Electronic Arts купила студию Respawn. Разработчики известны благодаря серии Titanfall.
Electronic Arts купила авторов Titanfall за 455 миллионов долларов
Фото © Respawn Entertainment
Сумма сделки составила 455 миллионов долларов. Изначально студию хотел приобрести южнокорейский издатель Nexon.
Сейчас команда работает над третьей частью Titanfall. Также студия занимается проектом по вселенной "Звёздных войн".