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Опубликовано 10 ноября 2017, 16:11

Electronic Arts купила авторов Titanfall

Фото &copy; Respawn Entertainment

Фото © Respawn Entertainment

Популярный издатель игр потратил для заключения этой сделки 455 миллионов долларов.

Electronic Arts купила студию Respawn. Разработчики известны благодаря серии Titanfall.

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Electronic Arts купила авторов Titanfall за 455 миллионов долларов

Фото © Respawn Entertainment

Сумма сделки составила 455 миллионов долларов. Изначально студию хотел приобрести южнокорейский издатель Nexon.

Сейчас команда работает над третьей частью Titanfall. Также студия занимается проектом по вселенной "Звёздных войн".

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Сергей Сурепин
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