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Регион
Опубликовано 10 ноября 2017, 16:50

Путин и Трамп пожали друг другу руки на саммите АТЭС во Вьетнаме

Фото: &copy; РИА "Новости"/Михаил Климентьев

Фото: © РИА "Новости"/Михаил Климентьев

Лидеры двух стран пока не пообщались в кулуарах саммита АТЭС, а только поприветствовали друг друга на церемонии фотографирования. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретились на церемонии фотографирования участников саммита АТЭС во Вьетнаме. Главы государств поздоровались, обменялись рукопожатиями и встали рядом друг с другом.

Ранее Лайф сообщал, что президент США пропустил встречу с членами Делового консультативного совета, где мог пообщаться с российским лидером Владимиром Путиным.

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Евгений Грин
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