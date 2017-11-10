Путин и Трамп пожали друг другу руки на саммите АТЭС во Вьетнаме

Лидеры двух стран пока не пообщались в кулуарах саммита АТЭС, а только поприветствовали друг друга на церемонии фотографирования. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретились на церемонии фотографирования участников саммита АТЭС во Вьетнаме. Главы государств поздоровались, обменялись рукопожатиями и встали рядом друг с другом.