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Регион
Опубликовано 10 ноября 2017, 17:16

Путин дал пять президенту Перу на саммите АТЭС

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии фотографирования участников саммита АТЭС во Вьетнаме. Встретив там перуанского лидера Пабло Кучински, Путин по-дружески поприветствовал его и дал пять.

Также в ходе церемонии впервые на этом саммите обменялись рукопожатиями президенты РФ и США.

Добавим, в этом году саммит проходит во Вьетнаме 10–11 ноября. У президента РФ Владимира Путина запланирован ряд двусторонних встреч. В 2016 году АТЭС принимали в Лиме (Перу).

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Евгений Грин
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