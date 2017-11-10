Путин дал пять президенту Перу на саммите АТЭС

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии фотографирования участников саммита АТЭС во Вьетнаме. Встретив там перуанского лидера Пабло Кучински, Путин по-дружески поприветствовал его и дал пять.

Также в ходе церемонии впервые на этом саммите обменялись рукопожатиями президенты РФ и США.