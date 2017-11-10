Песков заявил, что Путин и Трамп пока не общались в кулуарах саммита АТЭС
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев
Как отметил пресс-секретарь российского лидера, Владимир Путин и глава США поприветствовали друг друга.
Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп пока не общались в кулуарах саммита АТЭС. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, главы стран друг друга поприветствовали. Об этом сообщает РИА "Новости".
Ранее Лайф сообщал, что президент России и американский лидер встретились на церемонии фотографирования участников саммита АТЭС. Главы государств поздоровались, обменялись рукопожатиями и встали рядом друг с другом.