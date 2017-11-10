Песков заявил, что Путин и Трамп пока не общались в кулуарах саммита АТЭС

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп пока не общались в кулуарах саммита АТЭС. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, главы стран друг друга поприветствовали. Об этом сообщает РИА "Новости".