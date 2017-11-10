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Регион
Опубликовано 10 ноября 2017, 17:39

Песков заявил, что Путин и Трамп пока не общались в кулуарах саммита АТЭС

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Фото: &copy;РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев

Как отметил пресс-секретарь российского лидера, Владимир Путин и глава США поприветствовали друг друга.

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп пока не общались в кулуарах саммита АТЭС. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, главы стран друг друга поприветствовали. Об этом сообщает РИА "Новости".

Ранее Лайф сообщал, что президент России и американский лидер встретились на церемонии фотографирования участников саммита АТЭС. Главы государств поздоровались, обменялись рукопожатиями и встали рядом друг с другом.

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Арина Демидова
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