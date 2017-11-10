Нацархив США показал видео бомбёжки Вьетнама в день визита Трампа в эту страну

Национальное управление архивов и документации США опубликовало кинохронику времён вьетнамской войны. Все кадры сняты американскими пилотами, которые проводили бомбардировки территории Вьетнама. На кадрах видно, как самолёты ВВС США наносят авиаудары по населённым пунктам, полям и джунглям, применяя в том числе напалм и фосфорные боеприпасы.

Видео было размещено на официальной странице Нацархива США на "Ютьюбе". Пользователи Сети отметили, что видео, которое даже не является секретным и уже публиковалось не раз, было загружено в день визита президента США во Вьетнам. Отмечается, что Дональд Трамп прилетел во вьетнамский город Дананг утром 10 ноября для участия в саммите форума Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).