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Опубликовано 10 ноября 2017, 19:07

Нацархив США показал видео бомбёжки Вьетнама в день визита Трампа в эту страну

Коллаж &copy;L!FE. Улицы Ханоя после налета американской авиации. Фото: &copy;РИА Новости/Генрих Боровик. Президент США Дональд Трамп прибыл во Вьетнам на саммит АТЭС-2017. Фото: &copy;REUTERS/Jonathan Ernst

Коллаж ©L!FE. Улицы Ханоя после налета американской авиации. Фото: ©РИА Новости/Генрих Боровик. Президент США Дональд Трамп прибыл во Вьетнам на саммит АТЭС-2017. Фото: ©REUTERS/Jonathan Ernst

Историческая хроника была размещена на официальном канале Национального архива на YouTube.

Национальное управление архивов и документации США опубликовало кинохронику времён вьетнамской войны. Все кадры сняты американскими пилотами, которые проводили бомбардировки территории Вьетнама. На кадрах видно, как самолёты ВВС США наносят авиаудары по населённым пунктам, полям и джунглям, применяя в том числе напалм и фосфорные боеприпасы.

Видео было размещено на официальной странице Нацархива США на "Ютьюбе". Пользователи Сети отметили, что видео, которое даже не является секретным и уже публиковалось не раз, было загружено в день визита президента США во Вьетнам. Отмечается, что Дональд Трамп прилетел во вьетнамский город Дананг утром 10 ноября для участия в саммите форума Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Отметим, в общей сложности американский Нацархив разместил около десяти роликов. Большая часть из них датирована серединой 60-х годов.

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Алексей Гладких
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