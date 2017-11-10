Кадыров о рукопожатии Путина и Трампа: Наш президент показал медвежью хватку

Глава Чечни уверен, что президент США хотел продемонстрировать силу, но у него ничего не вышло.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал "отнюдь не вялым" рукопожатие президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа.

— Президент США Дональд Трамп сам подошёл к Владимиру Путину. Судя по отнюдь не вялому рукопожатию, демонстрация своей силы Трампу не удалась, а наш президент показал медвежью хватку, — написал Кадыров в своём телеграм-канале.

Президент России и глава США встретились на церемонии фотографирования участников саммита АТЭС во Вьетнаме. Как сообщал Лайф, они поздоровались, обменялись рукопожатиями и встали рядом друг с другом.

Во время той же церемонии фотографирования президент России, встретив перуанского лидера Пабло Кучински, по-дружески поприветствовал его и дал "пять".