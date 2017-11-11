Предсказания Пахома о России, Украине, США и Европе

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Россия

В 2018 году Пахом предвещает конец экономического кризиса. Однако, по его словам, это сделано будет силами народа. Кроме того, экстрасенс считает, что ещё пару лет власть будет оглядываться на пережитые годы экономической нестабильности.

Украина

Смену правительства на Украине Пахом также предсказывал ещё в 2016 году. На 2018 год у него новое предсказание: год будет относительно спокойным, однако глобальных перемен гражданам ждать не следует.

— Год станет относительно спокойным в плане активности природных возмущений. Погода в этот период также не станет устраивать сюрпризов, — отметил он.

США

Пахом не назвал точной даты, когда это произойдёт, но уверяет, что мировое лидерство США потерпит фиаско. По его словам, в стране произойдут народные бунты, гражданская война и даже раскол государства.

Европа

Экстрасенс заявил, что конец света начнётся именно в Европе. Пахом уверен, что процесс саморазрушения якобы уже запущен. По его словам, европейские страны сами начнут себя уничтожать. Речь не идёт о глобальных катаклизмах: смертность увеличится, рождаемость снизится, а на фоне однополых браков, уверяет Пахом, это будет особенно заметно.

"Зелёный слоник — 2"

В начале 2017 года ясновидящий предсказал, что продолжение нашумевшего фильма выйдет в 2018–2019 году.