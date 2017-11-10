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Опубликовано 10 ноября 2017, 22:25

В Госдуме рассмотрят законопроект о санации страховщиков

Фото: &copy; РИА Новости/Максим Блинов

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Документ предусматривает создание на страховом рынке механизма финансового оздоровления.

В Госдуму внесён законопроект о санации страховых компаний за счёт средств создаваемого Банком России Фонда консолидации страхового сектора. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект был внесён группой парламентариев во главе с главой Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Документ предусматривает создание на страховом рынке механизма финансового оздоровления. Санация будет проводиться за счёт средств Центробанка, который планирует создать Фонд консолидации страхового сектора.

По идее авторов законопроекта, санация предупредит банкротство страховщиков, чья деятельность будет признана социально значимой, и обеспечит исполнение ими своих обязательств.

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Роман Босиков
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