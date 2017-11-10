В Госдуме рассмотрят законопроект о санации страховщиков

Документ предусматривает создание на страховом рынке механизма финансового оздоровления.

В Госдуму внесён законопроект о санации страховых компаний за счёт средств создаваемого Банком России Фонда консолидации страхового сектора. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект был внесён группой парламентариев во главе с главой Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Документ предусматривает создание на страховом рынке механизма финансового оздоровления. Санация будет проводиться за счёт средств Центробанка, который планирует создать Фонд консолидации страхового сектора.