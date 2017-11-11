Владимир Путин прибыл на первое рабочее заседание лидеров стран АТЭС во Вьетнаме
Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев
Утром 11 ноября президент России Владимир Путин прибыл на первое рабочее заседание лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества во Вьетнаме.
Russian President Vladimir Putin arrives at the conference venue in Da Nang, Vietnam for the APEC summit. #APEC2017 pic.twitter.com/1YFo4tPKWM— China Xinhua News (@XHNews) 11 ноября 2017 г.
Как сообщает РИА "Новости", встреча глав государств проходит в отеле "Интерконтиненталь" в Дананге. Кроме того, Путин намерен принять участие и в рабочем завтраке.