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Регион
Опубликовано 11 ноября 2017, 06:40

Владимир Путин прибыл на первое рабочее заседание лидеров стран АТЭС во Вьетнаме

Владимир Путин. Фото: &copy; РИА Новости/Михаил Климентьев

Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

Утром 11 ноября президент России Владимир Путин прибыл на первое рабочее заседание лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества во Вьетнаме.

Как сообщает РИА "Новости", встреча глав государств проходит в отеле "Интерконтиненталь" в Дананге. Кроме того, Путин намерен принять участие и в рабочем завтраке.

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Анатолий Кривцов
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