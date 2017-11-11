Путин и Трамп пообщались в кулуарах саммита АТЭС

Короткая беседа "на ногах" прошла перед церемонией фотографирования на второй день саммита.

Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп кратко пообщались в кулуарах саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Вьетнаме. Беседа прошла перед церемонией фотографирования участников форума и частично транслировалась пресс-центром АТЭС. На кадрах видно, что главы РФ и США шли рядом, говорили и оживлённо жестикулировали при этом. О чём именно говорили президенты, на данный момент неизвестно.

Отметим, немного позади от Владимира Путина и Дональда Трампа шёл лидер Китая Си Цзиньпин.

Watch Trump and Putin arrive together for the official APEC "family photo"https://t.co/sSuCjKml11 pic.twitter.com/NtJOtgdlua — Bloomberg (@business) 11 ноября 2017 г.

После беседы Путин и Трамп выстроились для официального фотографирования рядом друг с другом во втором ряду.