Путин и Трамп пообщались в кулуарах саммита АТЭС
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Фото: ©REUTERS/Jorge Silva
Короткая беседа "на ногах" прошла перед церемонией фотографирования на второй день саммита.
Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп кратко пообщались в кулуарах саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Вьетнаме. Беседа прошла перед церемонией фотографирования участников форума и частично транслировалась пресс-центром АТЭС. На кадрах видно, что главы РФ и США шли рядом, говорили и оживлённо жестикулировали при этом. О чём именно говорили президенты, на данный момент неизвестно.
Отметим, немного позади от Владимира Путина и Дональда Трампа шёл лидер Китая Си Цзиньпин.
Watch Trump and Putin arrive together for the official APEC "family photo"https://t.co/sSuCjKml11 pic.twitter.com/NtJOtgdlua— Bloomberg (@business) 11 ноября 2017 г.
После беседы Путин и Трамп выстроились для официального фотографирования рядом друг с другом во втором ряду.
Как ранее писал Лайф, предыдущая встреча российского и американского президентов произошла также во время церемонии фотографирования в первый день саммита АТЭС в Дананге. Однако тогда Владимир Путин и Дональд Трамп ограничились лишь рукопожатием.