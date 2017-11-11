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Регион
Опубликовано 11 ноября 2017, 08:45

Путин и Трамп пообщались в кулуарах саммита АТЭС

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Фото: &copy;REUTERS/Jorge Silva

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Фото: ©REUTERS/Jorge Silva

Короткая беседа "на ногах" прошла перед церемонией фотографирования на второй день саммита.

Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп кратко пообщались в кулуарах саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Вьетнаме. Беседа прошла перед церемонией фотографирования участников форума и частично транслировалась пресс-центром АТЭС. На кадрах видно, что главы РФ и США шли рядом, говорили и оживлённо жестикулировали при этом. О чём именно говорили президенты, на данный момент неизвестно.

Отметим, немного позади от Владимира Путина и Дональда Трампа шёл лидер Китая Си Цзиньпин.

После беседы Путин и Трамп выстроились для официального фотографирования рядом друг с другом во втором ряду.

Как ранее писал Лайф, предыдущая встреча российского и американского президентов произошла также во время церемонии фотографирования в первый день саммита АТЭС в Дананге. Однако тогда Владимир Путин и Дональд Трамп ограничились лишь рукопожатием.

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Алексей Гладких
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