Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 ноября 2017, 09:47

Путин и Трамп обсудили ситуацию в Сирии в ходе саммита АТЭС

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Фото: &copy;РИА "Новости"/Михаил Климентьев

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Фото: ©РИА "Новости"/Михаил Климентьев

Лидеры двух стран сошлись во мнении, что борьба с ИГИЛ будет продолжена до полного разгрома террористов.

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп в ходе короткой беседы в кулуарах саммита АТЭС во вьетнамском Дананге обсудили ситуацию в Сирии. В частности, речь зашла про совместное заявление двух президентов по Сирии. Главы государств одобрили документ и подтвердили, что Россия и США продолжат борьбу с ИГИЛ* до полного разгрома террористов.

— Документ подготовлен экспертами двух стран и согласован министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и государственным секретарём США Рексом Тиллерсоном. Заявление специально подготовлено к встрече в Дананге, — отметили в пресс-службе Кремля.

Как ранее сообщил Лайф, президенты России и США провели короткую беседу "на ногах" в кулуарах саммита АТЭС во Вьетнаме перед церемонией фотографирования.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

BannerImage
Алексей Гладких
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Путин
  • США
  • В мире
  • АТЭС
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar