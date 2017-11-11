Путин и Трамп договорились бороться с ИГИЛ до полного разгрома террористов

В совместном заявлении лидеров России и США отмечена приверженность двух стран к соблюдению суверенитета и целостности Сирии.

Совместные усилия России и США по разгрому ИГИЛ* в Сирии будут продолжены до полной победы. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, одобренном ими в кулуарах саммита АТЭС во Вьетнаме.

— Президенты России и США договорились поддерживать действующие военные каналы связи для обеспечения безопасности вооружённых сил США и РФ, а также предотвращения опасных инцидентов с участием сил партнёров, ведущих борьбу с ИГИЛ, — уточняется в документе.

Кроме того, президенты России и США подчеркнули, что необходимо и дальше соблюдать суверенитет и целостность Сирии. А конфликт между различными политическими силами в стране невозможно решить военным путём. Для этого в совместном документе РФ и США отмечается необходимость существования зон деэскалации в Сирии.

— Президент Путин и президент Трамп подтвердили важность зон деэскалации в качестве временной меры по снижению насилия в Сирии, выполнению договорённостей о прекращении боевых действий, улучшению беспрепятственного гуманитарного доступа и созданию условий для окончательного политического урегулирования конфликта. Окончательное политическое урегулирование конфликта должно быть найдено в рамках Женевского процесса в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254, — говорится в тексте заявления.

Помимо заявления по Сирии Владимир Путин и Дональд Трамп одобрили меморандум о принципах, заключённый между Иорданией, Россией и США 8 ноября. В документе говорится о зоне деэскалации на юго-западе Сирии. В частности, он предполагает удаление из данной зоны всех иностранных сил и иностранных боевиков. Контроль за соблюдением прекращения огня возложен на Амманский мониторинговый центр, в который входят представители Иордании, России и США.

Также президенты РФ и США призвали все государства и ООН увеличить гуманитарную помощь сирийскому народу и активнее участвовать в Женевском политическом процессе по урегулированию конфликта в Сирии.