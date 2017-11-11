ИГИЛ запустило на шведском радио пропагандистскую песню

В течение получаса тысячи шведских граждан были вынуждены десять раз прослушать аудиозапись The Sake Of Allah.

В эфир шведской радиостанции Mix Megapol ворвалось ИГИЛ* с пропагандистской песней, призывающей к вступлению в ряды террористов. Об этом рассказывает Sky News.

В течение получаса тысячи шведских граждан были вынуждены десять раз прослушать аудиозапись The Sake Of Allah ("Ради Аллаха"). Это продолжалось примерно полчаса.

Руководство радиостанции считает, что частота была захвачена при помощи пиратского передатчика, который вывел террористов на ту же волну вещания. Представители владеющего радиостанцией холдинга Bauer Media сообщили об инциденте в полицию и в национальное агентство по телекоммуникациям.