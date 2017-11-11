Путин о срыве полноформатной встречи с Трампом: Ничего страшного не произошло

Президент России Владимир Путин рассказал, что пообщался со своим американским коллегой в кулуарах саммита АТЭС. Отсутствие полноформатных переговоров российский лидер связал с графиками лидеров двух стран, а также определёнными формальностями протоколов.

— Но ничего страшного не произошло, — заявил Путин на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС. Ведь за пару минут общения "на ногах" лидеры успели согласовать совместное заявление по борьбе с терроризмом в Сирии.

— И в этом смысле работа на полях АТЭС была полезной и успешной, потому что не так просто было выйти на заявление по Сирии, — пояснил Путин, добавив, что в документе подтверждается территориальный суверенитет страны, а после ликвидации угрозы терроризма будет налаживаться политический диалог.