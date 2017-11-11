"Время придёт, поговорим". Путин ответил на вопрос о выборах

Российский лидер пока не раскрывает, примет ли он участие в президентских выборах 2018 года. На итоговой пресс-конференции на саммите АТЭС журналисты вновь поинтересовались у российского лидера, когда он объявит о своём решении по данному поводу.

Ранее российский лидер отшучивался при ответах на подобные вопросы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин ещё не говорил о своём намерении баллотироваться на предстоящих выборах. Как подчёркивал Песков, до начала избирательной кампании ещё есть время, поэтому сейчас российский лидер "предпочитает концентрироваться на президентской работе".