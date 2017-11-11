Путин назвал бреднями обвинения в связях его родственников с администрацией США

Президент России Владимир Путин связал с продолжением внутриполитической борьбы в США появление новых порций так называемого российского досье, рассказывающего о связях членов администрации Белого дома с Россией.

Ранее в ряде СМИ сообщалось, что министры США, представители предвыборного штаба Трампа якобы встречались с якобы племянницей Путина. В ответ на это президент признался, что узнал об этом только вчера от собственного пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

— Я не знаю об этом ничего. Ровным счётом ничего. По-моему, бредни какие-то, — улыбнулся Путин.

При этом он отметил, что ряд нынешних высокопоставленных политиков в США ранее были бизнесменами и заключали контракты по всему миру. Но это лишь бизнес, нет никакой политики.