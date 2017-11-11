Путин: Россия не признает ядерного статуса Северной Кореи
Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за запуском ракеты. Фото: © KCNA/REUTERS
На полях саммита АТЭС во Вьетнаме лидеры РФ и Китая предложили дорожную карту по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. В документе предлагается снизить градус противостояния, прекратить агрессию со всех сторон и найти у всех заинтересованных сторон силы сесть за стол переговоров.
По словам президента России Владимира Путина, уже со всего мира звучат обнадёживающие сигналы о понимании безальтернативности политического решения этой проблемы.
— Но мы не признаем ядерного статуса Северной Кореи, — уточнил при этом Путин.