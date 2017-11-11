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Регион
Опубликовано 11 ноября 2017, 13:44

Путин: Россия не признает ядерного статуса Северной Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за запуском ракеты. Фото: &copy;&nbsp;KCNA/REUTERS

Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за запуском ракеты. Фото: © KCNA/REUTERS

На полях саммита АТЭС во Вьетнаме лидеры РФ и Китая предложили дорожную карту по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. В документе предлагается снизить градус противостояния, прекратить агрессию со всех сторон и найти у всех заинтересованных сторон силы сесть за стол переговоров.

По словам президента России Владимира Путина, уже со всего мира звучат обнадёживающие сигналы о понимании безальтернативности политического решения этой проблемы.

— Но мы не признаем ядерного статуса Северной Кореи, — уточнил при этом Путин.

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Александр Юнашев
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