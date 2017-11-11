Путин: Россия не признает ядерного статуса Северной Кореи

На полях саммита АТЭС во Вьетнаме лидеры РФ и Китая предложили дорожную карту по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. В документе предлагается снизить градус противостояния, прекратить агрессию со всех сторон и найти у всех заинтересованных сторон силы сесть за стол переговоров.