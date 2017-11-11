Путин рассказал об итогах саммита АТЭС во Вьетнаме

— Мы в России очень много уделяем роли экономике, и, что Вьетнам поднял именно этот вопрос, считаю чрезвычайно важным, актуальным, — сказал президент. Среди тем, которые обсуждали лидеры, — это и цифровая торговля, и социальные последствия от применения новых технологий. Некоторые эксперты считают, что это опасно и страшно, ведь многие могут лишиться своих рабочих мест, другие не видят в этом ничего опасного.