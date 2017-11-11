Путин рассказал об итогах саммита АТЭС во Вьетнаме
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Президент России Владимир Путин назвал очень важной и актуальной тему, которую Вьетнам поставил во главу угла на саммите.
— Мы в России очень много уделяем роли экономике, и, что Вьетнам поднял именно этот вопрос, считаю чрезвычайно важным, актуальным, — сказал президент. Среди тем, которые обсуждали лидеры, — это и цифровая торговля, и социальные последствия от применения новых технологий. Некоторые эксперты считают, что это опасно и страшно, ведь многие могут лишиться своих рабочих мест, другие не видят в этом ничего опасного.
Президент РФ отметил, что также лидеры обсудили вопросы борьбы с терроризмом, ситуацию на мировых энергетических рынках.