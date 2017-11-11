Путин призвал США указать, в чём конкретно нарушается договор РСМД

Помимо того, российский лидер заявил о необходимости обсуждения вопросов по сокращению стратегических наступательных вооружений – СНВ-3.

Президент РФ Владимир Путин призвал США пояснить суть упрёков в сторону России о якобы нарушении договора РСМД. По словам лидера государства, нужно, чтобы американская сторона показала, где именно эти нарушения происходят.

— Другая проблема — ракеты малой и средней дальности. Мы слышим упрёки со стороны некоторых партнёров из Штатов о том, что Россия якобы нарушает этот договор. Но тогда нужно показать, где мы нарушаем, — отметил Путин.

Он также рассказал о находящихся в Румынии пусковых установках, которые можно использовать не только для противоракет, но и систем "Трайдент". А это уже является прямым нарушением, подчеркнул Путин.

Отметим, президенты России и США всё же пообщались в рамках саммита АТЭС во Вьетнаме. Беседа прошла перед церемонией фотографирования участников форума.