Путин заявил, что Россия возьмёт на заметку план развития Китая

Как отметил российский лидер, Китай — крупнейший торгово-экономический партнёр РФ, потому необходимо понимать, куда движется его экономика партии.

Президент России Владимир Путин рассказал, что в ближайшие годы РФ будет пристально следить за развитием китайской экономики. Прежде всего это связано с тем, что КНР является главным торгово-экономический партнёром России, а его экономика неизбежно займёт первое место в ближайшем будущем. Также диалог с главой Китая поможет Москве корректировать свою работу в ЕврАзЭС, по проекту Шёлковый путь, и по их стратегии развития отношений с соседними странами и в Центральной Азии, отметил Путин.

— Да, ещё была встреча тет-а-тет, действительно, в ходе которой председатель КНР более подробно проинформировал о ходе съезда компартии, о том, какие планы перед собой Китай ставит с точки зрения развития на среднесрочную перспективу. Это важно, имея в виду как раз то, с чего я начал. Для нас важно, потому что Китай — наш крупнейший торгово-экономический партнёр, для нас очень важно понимать, как и куда идёт эта большая экономика, — сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС.

Как отметил Владимир Путин, даже несмотря на падение рынка, торговый оборот между Россией и Китаем превышает 60 миллиардов долларов. А если уровень взаимодействия сохранится, то в ближайшие годы этот показатель может достичь и 100 миллиардов долларов, уверен российский президент.