Путин предупредил американские компании, что их место в России займут конкуренты

Президент отметил, что на ПЭФ в этом году были в большом количестве представлены компании из США.

Президент России Владимир Путин предупредил компании Соединённых Штатов, что их место на российском рынке могут занять конкуренты.

На пресс-конференции во вьетнамском городе Дананге по итогам саммита АТЭС, отвечая на вопросы журналистов, российский лидер отметил, что на ПЭФ (Петербургском экономическом форуме) в этом году были в большом количестве представлены компании из США.

— Все хотят работать в России. Взяли и запретили работать Exxon Mobil в Арктике, на шельфе — просто лишили интересной перспективной работы, которая бы повышала экономическую мощь США, создавала бы дополнительные рабочие места в США, приносила бы прибыль, налоговые сборы и так далее, — сказал Путин.

Также он отметил, что это лишь один пример, а учитывая ограничения в сфере финансирования, можно привести много других примеров.

— Ваше место займут конкуренты. Это неизбежно в современном мире, — подчеркнул он.