Путин объяснил отсутствие отдельной встречи с Трампом кризисом между РФ и США

В то же время президент охарактеризовал кратковременную встречу с американским лидером как успешную.

Президент России Владимир Путин объяснил отсутствие отдельной встречи с президентом США Дональдом Трампом в рамках саммита АТЭС во Вьетнаме кризисом в отношениях двух государств.

— Это говорит о том, что отношения между Россией и США пока не вышли из состояния кризиса, — отметил российский лидер во время пресс-конференции, добавив, что РФ готова "перевернуть" эту страницу в истории.

— Мы готовы пойти дальше, смотреть в будущее, решать проблемы, в которых заинтересован и народ США, и народ РФ, — добавил президент.

По словам Путина, сторонам всё-таки необходимо будет найти возможность обсудить комплекс отношений между странами.

— У нас нормальный диалог. К сожалению, мало времени, — заключил президент, охарактеризовав кратковременную встречу с главой Белого дома как успешную.