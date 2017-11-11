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Регион
Опубликовано 11 ноября 2017, 14:40

Путин объяснил отсутствие отдельной встречи с Трампом кризисом между РФ и США

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Фото: &copy;REUTERS/Jorge Silva

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Фото: ©REUTERS/Jorge Silva

В то же время президент охарактеризовал кратковременную встречу с американским лидером как успешную.

Президент России Владимир Путин объяснил отсутствие отдельной встречи с президентом США Дональдом Трампом в рамках саммита АТЭС во Вьетнаме кризисом в отношениях двух государств.

— Это говорит о том, что отношения между Россией и США пока не вышли из состояния кризиса, — отметил российский лидер во время пресс-конференции, добавив, что РФ готова "перевернуть" эту страницу в истории.

— Мы готовы пойти дальше, смотреть в будущее, решать проблемы, в которых заинтересован и народ США, и народ РФ, — добавил президент.

По словам Путина, сторонам всё-таки необходимо будет найти возможность обсудить комплекс отношений между странами.

— У нас нормальный диалог. К сожалению, мало времени, — заключил президент, охарактеризовав кратковременную встречу с главой Белого дома как успешную.

Как ранее сообщил Лайф, президенты России и США всё же пообщались в рамках саммита АТЭС во Вьетнаме. Беседа прошла перед церемонией фотографирования участников форума. Путин назвал американского коллегу комфортным собеседником.

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Алиса Донченко
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