Путин объяснил отсутствие отдельной встречи с Трампом кризисом между РФ и США
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Фото: ©REUTERS/Jorge Silva
В то же время президент охарактеризовал кратковременную встречу с американским лидером как успешную.
Президент России Владимир Путин объяснил отсутствие отдельной встречи с президентом США Дональдом Трампом в рамках саммита АТЭС во Вьетнаме кризисом в отношениях двух государств.
— Это говорит о том, что отношения между Россией и США пока не вышли из состояния кризиса, — отметил российский лидер во время пресс-конференции, добавив, что РФ готова "перевернуть" эту страницу в истории.
— Мы готовы пойти дальше, смотреть в будущее, решать проблемы, в которых заинтересован и народ США, и народ РФ, — добавил президент.
По словам Путина, сторонам всё-таки необходимо будет найти возможность обсудить комплекс отношений между странами.
— У нас нормальный диалог. К сожалению, мало времени, — заключил президент, охарактеризовав кратковременную встречу с главой Белого дома как успешную.
Как ранее сообщил Лайф, президенты России и США всё же пообщались в рамках саммита АТЭС во Вьетнаме. Беседа прошла перед церемонией фотографирования участников форума. Путин назвал американского коллегу комфортным собеседником.