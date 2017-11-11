Возбуждённые журналистки чуть не подрались из-за премьера Канады во время АТЭС

Как сообщается, политик уходил, окружённый плотным кольцом охраны. Однако девушки решили подождать его на улице. Когда премьер вышел, они наперебой стали фотографировать политика на свои смартфоны.

Отметим, что Джастина Трюдо не раз называли одним из самых красивых политиков в мире. Впрочем, он регулярно напоминает миру о себе не только политическими решениями. Например, во многих СМИ ранее появлялись фото "весёлых носочков" премьер-министра Канады, в которых он приходил на официальные заседания.