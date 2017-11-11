Песков заявил, что встреча Трампа с Путиным по КНДР будет в интересах всех

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил , что разговор президентов РФ и США по КНДР был бы в интересах всех сторон.

— Президент сегодня говорил о необходимости сотрудничества, такое общение будет в интересах всех, — отметил Песков.

Президент США ранее заявил, что не обсуждал с российским лидером проблему КНДР в рамках саммита АТЭС, но планирует провести встречу по этой теме "в будущем". Напомним, 7 ноября пресс-секретарь президента РФ заявил, что Путин и Трамп могут обсудить проблему КНДР на саммите АТЭС. Позже Трамп в ходе своего выступления в парламенте Южной Кореи призвал руководство России и Китая сократить дипломатические и экономические связи с Северной Кореей.