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Регион
Опубликовано 11 ноября 2017, 16:28

Песков заявил, что встреча Трампа с Путиным по КНДР будет в интересах всех

Фото: &copy;РИА Новости/Сергей Гунеев

Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что разговор президентов РФ и США по КНДР был бы в интересах всех сторон.

— Президент сегодня говорил о необходимости сотрудничества, такое общение будет в интересах всех, — отметил Песков.

Президент США ранее заявил, что не обсуждал с российским лидером проблему КНДР в рамках саммита АТЭС, но планирует провести встречу по этой теме "в будущем". Напомним, 7 ноября пресс-секретарь президента РФ заявил, что Путин и Трамп могут обсудить проблему КНДР на саммите АТЭС. Позже Трамп в ходе своего выступления в парламенте Южной Кореи призвал руководство России и Китая сократить дипломатические и экономические связи с Северной Кореей.

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Арина Демидова
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