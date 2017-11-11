В разговоре с Путиным Трамп поднял тему "вмешательства РФ" в выборы в США
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Фото: ©РИА Новости/Михаил Климентьев
Как уточнил пресс-секретарь президента России, инициатива по данному разговору исходила от Дональда Трампа.
Во второй день саммита АТЭС во Вьетнаме президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели короткий разговор "на ногах". Одной из тем общения стал вопрос о возможном вмешательстве российских властей в процесс выборов президента США в 2016 году.
— Трамп действительно поднял тему выборов американских, так называемого вмешательства России, отметив, что эта информация никак не сходит с повестки дня. И он лично поинтересовался, имеет ли это под собой основание, — сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В ответ на данный вопрос Владимир Путин ещё раз ответил Дональду Трампу, что нет даже гипотетической возможности, что РФ могла хоть как-то повлиять на выборный процесс в США.
— Путин также лично ему сказал, что никакого основания эта информация под собой не имеет, и категорически отверг даже гипотетическую возможность того, что Россия могла как-то вмешаться в выборный процесс, — подчеркнул Песков.
Как ранее писал Лайф, обвинения во вмешательстве российских хакеров во внутренние дела другого государства выдвигали представители США. Якобы с помощью кибератак Россия влияла на ход выборов президента США. Однако никаких доказательств данных обвинений никогда представлено не было.