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Регион
Опубликовано 11 ноября 2017, 18:31

Трамп заявил, что у него складываются хорошие отношения с Путиным

Дональд Трамп. Фото: &copy; REUTERS/Lee Jin-man

Дональд Трамп. Фото: © REUTERS/Lee Jin-man

Президент Соединённых Штатов отметил, что он пока ещё слишком мало знаком с российским лидером.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам после саммита АТЭС по пути в Ханой, что у него складываются очень хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

— Похоже, мы очень хорошо относимся друг к другу, хорошие отношения, учитывая, что мы мало знаем друг друга. Думаю, это очень хорошие отношения, — подчеркнул Трамп.

Отметим, что Путин и Трамп пообщались в рамках саммита АТЭС во Вьетнаме. Беседа прошла перед церемонией фотографирования участников форума и частично транслировалась. Как сообщал Лайф, одной из тем обсуждения стала Украина.

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Арина Демидова
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