Трамп заявил, что у него складываются хорошие отношения с Путиным

Президент Соединённых Штатов отметил, что он пока ещё слишком мало знаком с российским лидером.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам после саммита АТЭС по пути в Ханой, что у него складываются очень хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

— Похоже, мы очень хорошо относимся друг к другу, хорошие отношения, учитывая, что мы мало знаем друг друга. Думаю, это очень хорошие отношения, — подчеркнул Трамп.