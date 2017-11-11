Трамп заявил, что у него складываются хорошие отношения с Путиным
Дональд Трамп. Фото: © REUTERS/Lee Jin-man
Президент Соединённых Штатов отметил, что он пока ещё слишком мало знаком с российским лидером.
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам после саммита АТЭС по пути в Ханой, что у него складываются очень хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным.
— Похоже, мы очень хорошо относимся друг к другу, хорошие отношения, учитывая, что мы мало знаем друг друга. Думаю, это очень хорошие отношения, — подчеркнул Трамп.
Отметим, что Путин и Трамп пообщались в рамках саммита АТЭС во Вьетнаме. Беседа прошла перед церемонией фотографирования участников форума и частично транслировалась. Как сообщал Лайф, одной из тем обсуждения стала Украина.