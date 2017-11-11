Песков в шутку пообещал кару виновным в отсутствии встречи Путина и Трампа
Дмитрий Песков. Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал шутку Владимира Путина о том, что виновные в отсутствии полноформатных переговоров российского лидера с главой США Дональдом Трампом будут наказаны.
— Конечно, последует кара, — сказал Песков.
Отметим, что Путин и Трамп всё же пообщались в рамках саммита. Беседа проходила незадолго до церемонии фотографирования участников форума. Она частично транслировалась пресс-центром АТЭС.
Владимир Путин отметил, что пока не удаётся переговорить с Дональдом Трампом более подробно по всему комплексу отношений государств. Российский лидер подчеркнул, что Трамп — воспитанный человек и комфортный в общении.