Песков в шутку пообещал кару виновным в отсутствии встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал шутку Владимира Путина о том, что виновные в отсутствии полноформатных переговоров российского лидера с главой США Дональдом Трампом будут наказаны.

— Конечно, последует кара, — сказал Песков.

Отметим, что Путин и Трамп всё же пообщались в рамках саммита. Беседа проходила незадолго до церемонии фотографирования участников форума. Она частично транслировалась пресс-центром АТЭС.