В Непале погиб российский альпинист и бейсджампер

Отмечается, что в прошлом году Валерий Розов побил мировой рекорд по высоте прыжка.

В Непале погиб советский и российский альпинист и бейсджампер Валерий Розов, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на его семью. 52-летний спортсмен скончался после прыжка на крыле с горы Ама-Даблам в Гималаях.

25 октября 2016 года установил мировой рекорд, совершив самый высокий в мире бейс-прыжок с Чо-Ойю, шестого по высоте восьмитысячника в мире. Точка прыжка составила 7700 м над уровнем моря.

Валерий Розов родился 26 декабря 1964. Заслуженный мастер спорта по парашютному спорту, победитель чемпионата России 2002 и 2004 годов по альпинизму.