В Непале погиб российский альпинист и бейсджампер
Валерий Розов. Фото: ©Wikipedia
Отмечается, что в прошлом году Валерий Розов побил мировой рекорд по высоте прыжка.
В Непале погиб советский и российский альпинист и бейсджампер Валерий Розов, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на его семью. 52-летний спортсмен скончался после прыжка на крыле с горы Ама-Даблам в Гималаях.
25 октября 2016 года установил мировой рекорд, совершив самый высокий в мире бейс-прыжок с Чо-Ойю, шестого по высоте восьмитысячника в мире. Точка прыжка составила 7700 м над уровнем моря.
Валерий Розов родился 26 декабря 1964. Заслуженный мастер спорта по парашютному спорту, победитель чемпионата России 2002 и 2004 годов по альпинизму.
Отметим, бейсджампинг — экстремальный вид спорта, в котором используется специальный парашют для прыжков с фиксированных объектов. Он считается наиболее опасным видом прыжков с парашютом и на текущий момент рассматривается как крайне экстремальный спорт. В период с 1981 по 2017 год зарегистрировано 325 происшествий со смертельным исходом.