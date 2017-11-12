Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 ноября 2017, 04:22

Госдеп: Совместное заявление РФ и США позволит двум странам работать вместе

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Фото: &copy;РИА Новости/Михаил Климентьев

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Фото: ©РИА Новости/Михаил Климентьев

Заявление президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина по Сирии является результатом напряжённых и сложных переговоров, которые в итоге привели к успешному результату. Об этом, как сообщает РИА "Новости", заявил высокопоставленный представитель Госдепа США.

— Это отражает наше мнение, что, несмотря на наши разногласия с Россией, наши страны могут работать вместе там, где это соответствует интересам США, где наши интересы совпадают, — пояснил он.

Напомним, что лидеры двух стран обсудили ситуацию в Сирии в рамках саммита АТЭС во Вьетнаме и договорились бороться с ИГИЛ* до полного разгрома террористов.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

BannerImage
Майя Бондарь
  • Новости
  • США
  • В мире
  • АТЭС
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar