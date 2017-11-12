Папа римский осудил "близорукий подход" к вопросам защиты окружающей среды

Заявление было сделано понтификом на встрече с главами островных государств Тихоокеанского региона.

Папа римский Франциск осудил недальновидный подход к вопросам защиты окружающей среды. Об этом сообщает The New York Post.

Заявление было сделано понтификом в Ватикане на встрече с главами островных государств Тихоокеанского региона, на которой он поделился опасениями, связанными с проблемами экологии.

Франциск посетовал, что многие из существующих проблем региона и мира в целом вызваны "близоруким подходом" и эксплуатацией природных и людских ресурсов.