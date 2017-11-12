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Регион
Опубликовано 12 ноября 2017, 01:26

Папа римский осудил "близорукий подход" к вопросам защиты окружающей среды

Папа римский Франциск на встрече с главами островных государств тихоокеанского региона. Фото: &copy; L'Osservatore Romano

Папа римский Франциск на встрече с главами островных государств тихоокеанского региона. Фото: © L'Osservatore Romano

Заявление было сделано понтификом на встрече с главами островных государств Тихоокеанского региона.

Папа римский Франциск осудил недальновидный подход к вопросам защиты окружающей среды. Об этом сообщает The New York Post.

Заявление было сделано понтификом в Ватикане на встрече с главами островных государств Тихоокеанского региона, на которой он поделился опасениями, связанными с проблемами экологии.

Франциск посетовал, что многие из существующих проблем региона и мира в целом вызваны "близоруким подходом" и эксплуатацией природных и людских ресурсов.

Также он отметил плачевное состояние океана, страдающего от чрезмерной активности рыбаков и загрязнения, что угрожает как популяции рыб, так и людям, проживающим в регионе.

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Роман Босиков
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