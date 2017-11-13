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Регион
Опубликовано 13 ноября 2017, 11:45

В Injustice 2 появятся черепашки-ниндзя

Фото: &copy; кадр из видео YouTube/канал Injustice

Фото: © кадр из видео YouTube/канал Injustice

Разработчики популярного файтинга решили добавить в игру культовых персонажей из мультфильма.

NetherRealm Studios показала третий набор героев для Injustice 2. На этот раз в файтинге появятся черепашки-ниндзя, а также супергерои Чаровница и Атом.

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Черепашки-ниндзя будут доступны в Injustice 2

Фото: © кадр из видео YouTube/канал Injustice

Предполагается, что все черепашки будут занимать только один слот в ростере игры. Ранее разработчики добавляли героев комиксов DC, а также Рейдена из Mortal Kombat.

Сейчас игра доступна на PS4 и Xbox One. В Steam файтинг появится 14 ноября.

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Сергей Сурепин
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