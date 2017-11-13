В Injustice 2 появятся черепашки-ниндзя
Разработчики популярного файтинга решили добавить в игру культовых персонажей из мультфильма.
NetherRealm Studios показала третий набор героев для Injustice 2. На этот раз в файтинге появятся черепашки-ниндзя, а также супергерои Чаровница и Атом.
Черепашки-ниндзя будут доступны в Injustice 2
Предполагается, что все черепашки будут занимать только один слот в ростере игры. Ранее разработчики добавляли героев комиксов DC, а также Рейдена из Mortal Kombat.
Сейчас игра доступна на PS4 и Xbox One. В Steam файтинг появится 14 ноября.