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Опубликовано 13 ноября 2017, 11:21

Sony переносит VR-эксклюзивы на 2018 год

Сразу две крупные игры для PlayStation 4 выйдут позже запланированной ранее даты.

Фото: &copy; Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Фото: © Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Студия Supermassive Games в этом году представила три игры для PlayStation 4. Сейчас стало известно, что их релиз сдвигается на следующий год.

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Sony перенесла релиз двух VR-эксклюзивов на 2018 год

Фото: © Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Одной из этих игр стал хоррор с использование виртуальной реальности The Inpatient. Его действия разворачиваются во вселенной Until Dawn. Игра должна выйти 24 января.

Ещё одной такой игрой стал кооперативный шутер Bravo Team. Релиз состоится 7 марта 2018 года.

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Сергей Сурепин
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