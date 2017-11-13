Sony переносит VR-эксклюзивы на 2018 год

Студия Supermassive Games в этом году представила три игры для PlayStation 4. Сейчас стало известно, что их релиз сдвигается на следующий год.

Sony перенесла релиз двух VR-эксклюзивов на 2018 год Фото: © Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Одной из этих игр стал хоррор с использование виртуальной реальности The Inpatient. Его действия разворачиваются во вселенной Until Dawn. Игра должна выйти 24 января.