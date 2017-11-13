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Опубликовано 13 ноября 2017, 10:54

Режиссёр "Нечто" оказался фанатом Соника

Коллаж &copy; L!FE Фото: &copy; Wikipedia.org

Коллаж © L!FE Фото: © Wikipedia.org

Джон Карпентер поделился информацией о том, как он познакомился с серией Sonic The Hedgehog.

Режиссёр и композитор Джон Карпентер рассказал о своём знакомстве с видеоиграми. Об этом виде развлечений он узнал благодаря сыну, с которым играл на приставке.

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Джон Карпентер рассказал о знакомстве с серией Sonic The Hedgehog

Коллаж © L!FE Фото: © Wikipedia.org

Одной из первых игр, которые заставили его обратить на себя внимание, стал Sonic The Hedgehog на Sega Genesis. Режиссёр прошёл её в начале 1990-х годов.

Раннее Карпентер рассказывал, что он фанатеет от Destiny 2.

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Сергей Сурепин
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