Режиссёр "Нечто" оказался фанатом Соника

Джон Карпентер поделился информацией о том, как он познакомился с серией Sonic The Hedgehog.

Режиссёр и композитор Джон Карпентер рассказал о своём знакомстве с видеоиграми. Об этом виде развлечений он узнал благодаря сыну, с которым играл на приставке.

Джон Карпентер рассказал о знакомстве с серией Sonic The Hedgehog Коллаж © L!FE Фото: © Wikipedia.org

Одной из первых игр, которые заставили его обратить на себя внимание, стал Sonic The Hedgehog на Sega Genesis. Режиссёр прошёл её в начале 1990-х годов.