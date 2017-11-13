Режиссёр "Нечто" оказался фанатом Соника
Джон Карпентер поделился информацией о том, как он познакомился с серией Sonic The Hedgehog.
Режиссёр и композитор Джон Карпентер рассказал о своём знакомстве с видеоиграми. Об этом виде развлечений он узнал благодаря сыну, с которым играл на приставке.
Джон Карпентер рассказал о знакомстве с серией Sonic The Hedgehog
Одной из первых игр, которые заставили его обратить на себя внимание, стал Sonic The Hedgehog на Sega Genesis. Режиссёр прошёл её в начале 1990-х годов.
Раннее Карпентер рассказывал, что он фанатеет от Destiny 2.