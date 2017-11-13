Авторы Destiny 2 пообещали улучшить голосовой чат
Фото © Activision
Сотрудники студии Bungie планируют создать более интуитивный чат внутри многопользовательского шутера.
Студия Bungie объявила о планах по улучшению Destiny 2. Одним из вопросов, который хотят решить разработчики, является система голосового общения.
Bungie пообещала улучшить голосовой чат в Destiny 2
Фото © Activision
Команда хочет внедрить голосовой чат для кланов. Также в Башне появится система для общения между игроками.
Вместе с этим разработчики продолжают работу над так называемым колесом эмоций. Оно позволит оперативно выбирать и активировать различные эмоции.