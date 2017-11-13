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Опубликовано 13 ноября 2017, 10:31

Авторы Destiny 2 пообещали улучшить голосовой чат

Фото &copy; Activision

Фото © Activision

Сотрудники студии Bungie планируют создать более интуитивный чат внутри многопользовательского шутера.

Студия Bungie объявила о планах по улучшению Destiny 2. Одним из вопросов, который хотят решить разработчики, является система голосового общения.

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Bungie пообещала улучшить голосовой чат в Destiny 2

Фото © Activision

Команда хочет внедрить голосовой чат для кланов. Также в Башне появится система для общения между игроками.

Вместе с этим разработчики продолжают работу над так называемым колесом эмоций. Оно позволит оперативно выбирать и активировать различные эмоции.

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Сергей Сурепин
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