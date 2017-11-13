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Опубликовано 13 ноября 2017, 17:11

Новая игра о Супермене оказалась слухом

Фото &copy; Flickr/Pat Loika

Фото © Flickr/Pat Loika

Информацию о разработке новой игры про супергероев опроверг редактор журнала Game Informer.

В начале ноября пользователи 4chan распространили информацию, что на следующей обложке Game Informer появится герой новой игры от Rocksteady — Супермен. Спустя некоторое время редактор журнала опроверг этот слух.

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Rocksteady не работает над игрой про Супермена

Фото © Flickr/Pat Loika

Сама команда информацию о новом проекте не комментирует. Также нет точных данных, будет ли игра посвящена исключительно Супермену, или в ней появятся и другие супергерои.

Последний проект Rocksteady вышел 11 октября 2016 года на PS VR. Это была игра Batman: Arkham VR.

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Сергей Сурепин
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