Новая игра о Супермене оказалась слухом
Информацию о разработке новой игры про супергероев опроверг редактор журнала Game Informer.
В начале ноября пользователи 4chan распространили информацию, что на следующей обложке Game Informer появится герой новой игры от Rocksteady — Супермен. Спустя некоторое время редактор журнала опроверг этот слух.
Rocksteady не работает над игрой про Супермена
Сама команда информацию о новом проекте не комментирует. Также нет точных данных, будет ли игра посвящена исключительно Супермену, или в ней появятся и другие супергерои.
Последний проект Rocksteady вышел 11 октября 2016 года на PS VR. Это была игра Batman: Arkham VR.