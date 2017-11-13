Новая игра о Супермене оказалась слухом

В начале ноября пользователи 4chan распространили информацию, что на следующей обложке Game Informer появится герой новой игры от Rocksteady — Супермен. Спустя некоторое время редактор журнала опроверг этот слух.

Сама команда информацию о новом проекте не комментирует. Также нет точных данных, будет ли игра посвящена исключительно Супермену, или в ней появятся и другие супергерои.