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Опубликовано 13 ноября 2017, 16:31

Gears of War 3 получила обновление для Xbox One X

Фото: &copy;&nbsp;Microsoft

Фото: © Microsoft

Разработчики видеоигр продолжают адаптировать свои проекты под "самую мощную консоль в мире".

Авторы Gears of War 3 выпустили обновление для боевика по случаю выхода Xbox One X. Разработчики улучшили графику для обновлённой версии консоли.

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Авторы Gears of War 3 улучшили игру для Xbox One X

Фото: © Microsoft

Команда добавила поддержку вывода графики в 4K, увеличили разрешение текстур, а также добавили динамические тени. Игра серьёзно преобразилась по сравнению с версией для Xbox 360.

Напомним, Gears of War 3 вышла в 2011 году на Xbox 360. С 2015 года её можно запускать на Xbox One.

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Сергей Сурепин
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