Gears of War 3 получила обновление для Xbox One X
Фото: © Microsoft
Разработчики видеоигр продолжают адаптировать свои проекты под "самую мощную консоль в мире".
Авторы Gears of War 3 выпустили обновление для боевика по случаю выхода Xbox One X. Разработчики улучшили графику для обновлённой версии консоли.
Авторы Gears of War 3 улучшили игру для Xbox One X
Фото: © Microsoft
Команда добавила поддержку вывода графики в 4K, увеличили разрешение текстур, а также добавили динамические тени. Игра серьёзно преобразилась по сравнению с версией для Xbox 360.
Напомним, Gears of War 3 вышла в 2011 году на Xbox 360. С 2015 года её можно запускать на Xbox One.