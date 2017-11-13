Gears of War 3 получила обновление для Xbox One X

Разработчики видеоигр продолжают адаптировать свои проекты под "самую мощную консоль в мире".

Авторы Gears of War 3 выпустили обновление для боевика по случаю выхода Xbox One X. Разработчики улучшили графику для обновлённой версии консоли.

Авторы Gears of War 3 улучшили игру для Xbox One X Фото: © Microsoft

Команда добавила поддержку вывода графики в 4K, увеличили разрешение текстур, а также добавили динамические тени. Игра серьёзно преобразилась по сравнению с версией для Xbox 360.