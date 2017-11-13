Авторы Fallout: New Vegas намекают на новую игру

Создатели уже культовой RPG составили список разработанных игр. Пользователи нашли намёк на новый проект.

Студия Obsidian Entertainment составила список разработанных игр. После Pillars of Eternity II: Deadfire следует строчка с тремя вопросительными знаками.

Ранее команда говорила о планах на возвращение старых проектов SEGA. Среди них есть Alpha Protocol.