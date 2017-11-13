Авторы Fallout: New Vegas намекают на новую игру
Создатели уже культовой RPG составили список разработанных игр. Пользователи нашли намёк на новый проект.
Студия Obsidian Entertainment составила список разработанных игр. После Pillars of Eternity II: Deadfire следует строчка с тремя вопросительными знаками.
Создатели Fallout: New Vegas намекают на новую игру
Ранее команда говорила о планах на возвращение старых проектов SEGA. Среди них есть Alpha Protocol.
Obsidian Entertainment и Bethesda пока не комментируют ситуацию.