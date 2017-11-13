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Опубликовано 13 ноября 2017, 16:11

Авторы Fallout: New Vegas намекают на новую игру

Фото: &copy;&nbsp;ru.fallout.wikia.com

Фото: © ru.fallout.wikia.com

Создатели уже культовой RPG составили список разработанных игр. Пользователи нашли намёк на новый проект.

Студия Obsidian Entertainment составила список разработанных игр. После Pillars of Eternity II: Deadfire следует строчка с тремя вопросительными знаками.

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Создатели Fallout: New Vegas намекают на новую игру

Фото: © ru.fallout.wikia.com

Ранее команда говорила о планах на возвращение старых проектов SEGA. Среди них есть Alpha Protocol.

Obsidian Entertainment и Bethesda пока не комментируют ситуацию.

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Сергей Сурепин
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