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Опубликовано 13 ноября 2017, 15:47

For Honor получит новый сезон

Фото: &copy;&nbsp;Ubisoft Entertainment

Фото: © Ubisoft Entertainment

Разработчики представили публике новый контент, который станет доступен на этой неделе.

Ubisoft представила четвёртый по счёту сезон For Honor. Теперь в игре появятся сразу два интересных героя, которыми станут Шаман-Викинг и самурай Арамуса.

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Авторы For Honor анонсировали новый сезон

Фото: © Ubisoft Entertainment

Также разработчики добавят в игру две новые карты — "Рыночный город" и "Перчатка". Вместе с этим в For Honor появится другой, дополнительный контент.

Для владельцев сезонного абонемента новый контент будет доступен 14 ноября. Всем остальным придётся подождать до 21 ноября.

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Сергей Сурепин
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