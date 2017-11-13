For Honor получит новый сезон
Фото: © Ubisoft Entertainment
Разработчики представили публике новый контент, который станет доступен на этой неделе.
Ubisoft представила четвёртый по счёту сезон For Honor. Теперь в игре появятся сразу два интересных героя, которыми станут Шаман-Викинг и самурай Арамуса.
Авторы For Honor анонсировали новый сезон
Фото: © Ubisoft Entertainment
Также разработчики добавят в игру две новые карты — "Рыночный город" и "Перчатка". Вместе с этим в For Honor появится другой, дополнительный контент.
Для владельцев сезонного абонемента новый контент будет доступен 14 ноября. Всем остальным придётся подождать до 21 ноября.