В российском парламенте раскритиковали слова Турчинова о "перекраске" военных

Парламентарии сравнили заявление секретаря СНБО Украины о лжемиротворцах в Донбассе с бредом.

Слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о том, что российские войска якобы готовятся вступить на территорию Донбасса под видом миротворцев, жёстко раскритиковали в Парламенте России. В частности, первый заместитель главы Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, назвал подобные утверждения выдумкой и чушью. Также он отметил, что вместо того, чтобы озвучивать подобные "перлы", Турчинову стоило бы заняться реальными проблемами Украины.

— Ладно бы подобную чушь нёс какой-нибудь депутат Верховной рады, но секретарь Совета нацбезопасности и обороны — это совсем не вяжется с такой серьёзной должностью, — прокомментировал РИА "Новости" сенатор.

Своего коллегу по парламенту поддержал и первый зампред Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Депутат предположил, что к подобным заявлениям украинские власти прибегают лишь для того, чтобы уйти от выполнения условий минских соглашений.

— Это очередные бредовые домыслы со стороны киевского руководства, которое должно быть озадачено лишь одной целью — выполнить минские соглашения. А они под любым предлогом пытаются от этого уйти, — отметил Андрей Красов.