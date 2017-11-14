Cyberpunk 2077 лишилась движка
Разработчики из студии CD Projekt RED столкнулись с очередными трудностями при создании игры.
Фото: © CD Projekt SA Cyberpunk 2077
Блогер YongYea рассказал, что будущая игра CD Projekt RED более не разрабатывается на движке RedEngine 4. Сейчас производство Cyberpunk 2077 продолжается только на "бумаге".
Cyberpunk 2077 осталась без движка
Фото: © CD Projekt SA Cyberpunk 2077
Изначально разработчики взяли за основу движок третьего "Ведьмака", но после отказались от этой затеи и начали работу с новыми переменными. Сейчас команда создаёт новую технологию.
У Cyberpunk 2077 всё ещё нет даты выхода.