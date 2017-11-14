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Опубликовано 14 ноября 2017, 14:15

Cyberpunk 2077 лишилась движка

Разработчики из студии CD Projekt RED столкнулись с очередными трудностями при создании игры.

Фото: &copy; CD Projekt SA Cyberpunk 2077

Фото: © CD Projekt SA Cyberpunk 2077

Блогер YongYea рассказал, что будущая игра CD Projekt RED более не разрабатывается на движке RedEngine 4. Сейчас производство Cyberpunk 2077 продолжается только на "бумаге".

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Cyberpunk 2077 осталась без движка

Фото: © CD Projekt SA Cyberpunk 2077

Изначально разработчики взяли за основу движок третьего "Ведьмака", но после отказались от этой затеи и начали работу с новыми переменными. Сейчас команда создаёт новую технологию.

У Cyberpunk 2077 всё ещё нет даты выхода.

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Сергей Сурепин
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