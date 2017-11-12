В Псковской области попали в ДТП наблюдатели на выборах главы района от "Яблока"

Пострадавшие в результате лобового столкновения были госпитализированы с различными травмами.

В результате ДТП в Псковской области пострадали три наблюдателя на выборах главы Гдовского района, которые проходят 12 ноября. Авария произошла сегодня в 07:05 мск у посёлка Ямм.

— Водитель Suzuki, девушка 1987 года рождения, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Chevrolet. Все трое пострадавших находились в этом автомобиле, — цитирует ТАСС сотрудника пресс-службы регионального УМВД Алексея Баранова.